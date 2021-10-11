منع رئيس دولة من حضور مباراة لعدم تطعيمه ضد كورونا

المصدر: وكالات

قال جاير بولسونارو، رئيس البرازيل إنه لم يسمح له بحضور مباراة سانتوس وغريميو في الدوري المحلي لكرة القدم أمس الأحد، إذ قرر صاحب الأرض عدم حضور الجماهير التي لا تحصل على لقاح فيروس كورونا.

وقال بولسونارو في فيديو نشره موقع متروبوليس للأنباء "أردت مشاهدة مباراة سانتوس وتم إبلاغي أنه يجب علي الحصول على لقاح فيروس كورونا. لماذا؟".

وزعم بولسونارو، الذي رفض التطعيم وحث الآخرين على اتباع خطاه، أن لديه أجساما مضادة لأنه أصيب من قبل بفيروس كورونا.

وعلى جانب آخر تعادل منتخبى البرازيل وكولومبيا، سلبيًا بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة لكأس العالم "مونديال قطر 2022".

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب البرازيل جدول ترتيب التصفيات برصيد 28 نقطة، ويليه الأرجنتين في المركز الثاني بـ19 نقطة ثم الإكوادور وأوروجواي برصيد 16 نقطة لكل منهما.

فيما احتل المنتخب الكولومبي في المركز الخامس برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.