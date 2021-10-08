دواء "فموي" ياباني لمعالجة كورونا متاح للعالم نهاية العام

المصدر: البيان

قالت شركة يابانية تابعة لشركة الأدوية الأمريكية ميرك إنها ستقدم بسرعة طلبا إلى الحكومة اليابانية للحصول على موافقتها على عقار يعطى عن طريق الفم لمعالجة كوفيدـ19 حتى يمكن استخدامه في اليابان بحلول نهاية هذا العام.

ولطالما انتظر الناس تطوير دواء يعطى عن طريق الفم ويمكن أخذه في المنزل.

وتقول ميرك إنها مستعدة لتزويد كميات من الدواء تكفي لعشرة ملايين شخص حول العالم بحلول نهاية هذا العام، وفق موقع "اليابان بالعربي"

ومن المتوقع أن توسع إنتاجه في العام القادم لتأمين كمية تكفي لعشرين مليون شخص.

وقال شيراساوا إن شركة إم إس دي تخطط لنظام توزيع قبل الموجة السادسة المتوقعة من العدوى.

وتأمل الشركة بأن يمكن في النهاية وصف الدواء في العيادات المحلية بحيث يمكن للناس الحصول على الدواء بسرعة مثل أدوية الإنفلونزا الموسمية.