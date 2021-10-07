التحقيق في إلقاء كميات من لقاح كورونا بتجمُّع مياه في مصر

المصدر: البيان

أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها تحقق في واقعة إلقاء كميات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19) داخل تجمُّع مياه في محافظة المنيا.

وأكدت أجهزة الأمن المصرية، حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري، أنها تلقَّت، اليوم، إخطاراً من أهالي قرية إبشاق، التابعة لمركز بني مزار، بالعثور على لقاحات ملقاة في ترعة القرية وسط أكوام من القمامة، مشيرةً إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات.

وذكر أحد أهالي القرية، ويُدعى حسن محمد، أن عدداً من السكان شاهدوا أكياساً طبية، لافتاً إلى أنه عند فتح تلك الأكياس تبين أنها لقاحات مخصصة لتطعيم المواطنين.

وعلَّق الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة في المنيا، على الواقعة، منوهاً بأنه يجري التحقيق لمعرفة المتسبب فيها.