إسرائيل تقترب من «مناعة القطيع»

المصدر: وام

نقلت قناة "كان" العبرية، اليوم، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل تقترب من حالة المناعة المجتمعية "مناعة القطيع"، بعد أن وصل عدد المطعّمين ضد كورونا بجرعة واحدة على الأقل والمتعافين من المرض إلى نحو ثمانين في المئة من عدد السكان، وسيتم خلال الأيام المقبلة تخفيف القيود الصحية تدريجياً.

من جهتها، صادقت الحكومة الإسرائيلية، عبر الهاتف، الليلة الماضية، على الاستمرار في استخدام بطاقة الشارة الخضراء القديمة حتى السابع عشر من الشهر الجاري بالنسبة إلى من تعافى من كورونا ومَرض بعد أن تلقى اللقاح، وذلك في أعقاب صعوبات تقنية في إصدار الشارة الخضراء الجديدة.

كما ناقش الوزراء إمكانية اللجوء إلى سلسلة من التسهيلات في الشارة الخضراء، منها استثناء مطاعم ومعالم سياحية تعمل في الهواء الطلق وبرك سباحة مسقوفة.