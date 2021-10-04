علاجات كوفيد-19: أدوية واعدة قيد التطوير

المصدر: دبي- اليازية البدواوي

يطور باحثون حول العالم علاجات واعدة في معركة الأرض ضد كوفيد-19، ومؤخراً رحب المجتمع العلمي بنتائج التجارب السريرية الأولى التي أظهرت تأثيراً إيجابياً لعقار Molnupiravir الذي يمكن تناوله في المنزل باعتباره عاملاً مغيراً للعبة عبر توفيره طريقة جديدة لحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً من تأثيرات الوباء، ونذكر تالياً عدداً من الأدوية التي يتم توظيفها في هذا النهج العلاجي الذي يبشر بالخير، نقلاً عن تقرير لـ "غارديان" البريطانية.

Favipiravir

هذا الدواء المضاد للفيروسات مصمم لمنع تكاثر الفيروس في المرحلة المبكرة من المرض، وقد تم ترخيصه لعلاج الأنفلونزا في اليابان منذ عام 2014، وهو أول دواء مضاد للفيروسات يتم تضمينه في التجارب الأولية المنزلية بالمملكة المتحدة، ومن المتوقع الإعلان عن نتائج المرحلة الثالثة في الأسابيع المقبلة.

Pfizer’s antiviral PF-07321332

مطوراً عبر شركة "فايزر"، يجري باختبار الحبة المضادة للفيروسات على نحو 2660 بالغ سليم، بما في ذلك مجموعة من الذين يعيشون في نفس المنزل مع فرد مصاب بعدوى مؤكدة لكوفيد-19، ومجموعة ثانية من المرضى البالغين الذين لا يخضعون للعلاج في المستشفى رغم ظهور الأعراض عليهم.

وللتوضيح، فإن آلية عمل الدواء تتمثل لتثبيط نشاط إنزيم يحتاجه الفيروس للتكاثر داخل الجسم. ومن المتوقع ظهور النتائج قبل نهاية العام الجاري.

Synairgen’s antiviral inhaler

عبارة عن جهاز استنشاق مضاد للفيروسات يتم استعماله من خلال البخاخات المحمولة باليد التي تعمل بالبطارية، وقد طورته شركة Synairgen. الجهاز بنتائج مبكرة ومشجعة لعقار تم تطويره في البداية لعلاج حالة لمرض الانسداد الرئوي المزمن.

Budesonide inhaler

جهاز الاستنشاق هذا شائع الاستخدام لدى مرضى الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وقد تم اختباره بشكل أولي، لتجد النتائج الحديثة أن العقار يمكن أنه تقليص وقت الاستشفاء للأشخاص الذين لم يدخلوا المستشفى لنحو 3 أيام. في الوقت الراهن، لا يوصى باستخدامه كعلاج معياري.

Dexamethasone

أصبح هذا العلاج الستيرويدي الرخيص قصة نجاح مبكرة خلال فترة الوباء، حيث وجدت التجارب التي قادتها جامعة "أوكسفورد" أن العلاج قد أسهم في إنقاذ حياة واحد من كل ثمانية أشخاص مصابين بمرض خطير إلى جانب إصابتهم بكوفيد-19، وكانوا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفى. وتعد جرعة منخفضة من الدواء هي العلاج القياسي الحالي للمرضى المصابين بأمراض خطيرة في المستشفى. الدواء مضاد للالتهابات ويمكن أن يخفف من رد فعل الجهاز المناعي المفرط في الحالات الأشد استجابةً لفيروس كورونا.

Remdesivir

تم ترخيص استخدام هذا الدواء المضاد للفيروسات، للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة والهند وسنغافورة وتمت الموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا للاستخدام على الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة، وهو من صنع شركة Gilead Sciences الأمريكية، وهو يعتبر مكلفاً ويتم أخذه عن طريق الوريد. ن جهة أخرى، فقد تم الطعن في فوائد هذا العلاج للمرضى، حيث أبلغت تجربة كبيرة لمنظمة الصحة العالمية عن تأثير ضئيل على الوفيات أو الحاجة إلى استخدام أجهزة التنفس.