آخر تطورات انتشار كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:

حصيلة وفيات يومية قياسية في روسيا

سجلت روسيا حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية جراء كوفيد-19 أمس الأحد، في خضم الموجة الوبائية الرابعة من الوباء.

وأحصت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 890 وفاة، وفق أرقام رسمية. وتخطت البلاد حصيلة الوفيات اليومية القياسية أربع مرات هذا الأسبوع.

وصار العدد الإجمالي للوفيات رسميا 209,918 وفاة، ما يجعل روسيا الدولة الأكثر تضررا من الوباء في أوروبا على هذا الصعيد.

وبموجب تعريف أوسع للوفيات المرتبطة بالفيروس، ذكرت وكالة "روستات" للإحصاءات أواخر يوليو أن روسيا سجّلت أكثر من 350 ألف وفاة.

ومما ساهم في تفشي الوباء تباطؤ حملة التلقيح حيث تظهر الاستطلاعات أن معظم الروس لا ينوون تلقي اللقاحات ويشككون فيها، إضافة إلى رفع معظم القيود المفروضة وعدم الالتزام بوضع الكمامة.

نيوزيلندا تعزز القيود الحدودية

أعلنت نيوزيلندا تعزيز الإجراءات التقييدية عند الحدود إثر تسجيل إصابتين جديدتين بكوفيد-19 في الأرخبيل الذي لم يشهد حتى الآن تفشيا واسعا للفيروس.

وقال الوزير المكلف قيادة جهود مكافحة الفيروس كرايست هيبكينز "صرنا نشترط أن يكون ركاب الطائرات الذين تبلغ أعمارهم 17 عاما أو أكثر وليسوا من مواطني نيوزيلندا، قد أتموا التلقيح".

نحو 4,8 مليون وفاة

تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4,793,613 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد عند الساعة 10,00 ت غ.

وتأكدت إصابة 234,542,240 شخصاً على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

وبالاستناد الى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات في حصيلاتها اليومية هي الولايات المتحدة (983) تليها روسيا مع 890 وفاة إضافية ومن ثم المكسيك (614).

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.