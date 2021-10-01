أخيراً.. قطرة أنفية تعيد حاسة الشم لمصابي كورونا

المصدر: البيان

فقدان حاستي الشم والتذوق تعتبران من الأعراض الرئيسية للإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب السعال المستمر، وارتفاع درجة الحرارة. ويعاني الكثيرون، ممن فقدوا حاسة الشم، لحين استرجاعها مرة أخرى، فالبعض قد يستعديها بعد عدة أيام، وآخرون قد يحرمون منها لعدة شهور. ولاستعادة حاسة الشم، ابتكر مجموعة من العلماء الألمان قطرة أنفية تساعد كثيراً في عودة هذه الحاسة المهمة.

ويمكن أن تساعد هذه القطرة، أولئك الأشخاص الذين عانوا من فقدان حاسة الشم أو تغير حاسة الشم بسبب فيروس كورونا باستخدام نظرًا لأنها تحتوي على فيتامين أ.

وقالت جامعة إيست أنجليا (UEA) إن بحثًا من ألمانيا أظهر الفوائد المحتملة للفيتامين، وسوف يستكشف فريقها "كيفية عمل هذا العلاج للمساعدة في إصلاح أنسجة الأنف التي تضررت بفعل الفيروسات. إنهم يأملون أن تساعد التجربة يومًا ما في تحسين حياة الملايين حول العالم الذين يعانون من فقدان حاسة الشم".

وأشار أحد العلماء، في جامعة إيست أنجليا، إن هناك طرقا يلجئ إليها البعض من أجل استرجاع حاسة الشم، وهي فعالة بالفعل، وذلك عن طريق شم الروائح النفاذة المختلفة، ويوصي باتباع هذه الطريقة على الأقل مرتين يومياً لعدة أشهر، كما أكد أن هذه الطريقة "تهدف إلى المساعدة في التعافي على أساس المرونة العصبية – قدرة الدماغ على إعادة تنظيم نفسه للتعويض عن التغيير أو الإصابة".