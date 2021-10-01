مصر تتخذ إجراءات حاسمة تجاه رافضي لقاح كورونا

المصدر: البيان

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، عن الإجراءات الحاسمة التي ستتخذها الحكومة تجاه الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا (كوفيد 19).

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية أمس مع قناة «الحياة»، إن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة يرفض الحصول على اللقاح عليه إحضار شهادة «PCR» أسبوعياً على نفقته الخاصة.

وأضاف أن هناك جهات قد تطلب شهادة «PCR» مرتين أسبوعياً، مشيراً إلى أنه لن يُسمح للموظف بالدخول إلى مقر عمله بعد تاريخ معيَّن يحدده مجلس الوزراء طالما أنه ليس حاصلاً على التطعيم.

ولفت إلى أن الفترة التي لن يذهب فيها الموظف إلى عمله بسبب عدم حصوله على اللقاح ستعتبر فترة انقطاع عن العمل ولن يتقاضى عنها راتباً.

يُذكر أن وزارة الصحة المصرية سجَّلت، اليوم، 741 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، معلنةً عن وفاة 37 مصاباً بالوباء، في حين تم تعافي 419 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 256886.