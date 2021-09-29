سريلانكا تتأهب لرفع حظر تجوال استمر 40 يوماً بسبب كورونا

المصدر: د ب ا

صرح قائد الجيش السريلانكي الجنرال شافيندرا سيلفا بأنه سيتم إعادة فتح البلاد اعتبارا من بعد غد الجمعة، بعد رفع حظر تجوال استمر 40 يوما للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وجاء صدور التوجيه الخاص بفتح البلاد اليوم الأربعاء بعدما تراجع عدد الوفيات المرتبطة بكورونا إلى 50 حالة في المتوسط يوميا، مقارنة بـ 200 حالة وفاة يوميا قبل أسبوعين. وبالإضافة إلى ذلك، تراجع متوسط عدد المصابين لما دون الألف للمرة الأولى منذ 83 يوما.

كما قررت الحكومة السماح للسائحين الذين تلقوا جرعتين من لقاح مضاد لكورونا أو بحوزتهم نتيجة سلبية لاختبار "بي سي آر" تم إجراؤه قبل 72 من السفر، بالتنقل في البلاد كما يشاؤون.

وسبق أن سمحت سريلانكا لسائحين بالسفر في فقاعة، ما يعني التحرك ضمن نفس المجموعة دائما والتواصل مع السكان المحليين في أضيق الظروف. وقال سيلفا إن القرار الجديد سيمكّن السائحين من التنقل بحرية إلى أي وجهة.

وهذه هي المرة الثالثة التي تخضع فيها البلاد لحظر تجوال متواصل خلال الأشهر التسعة عشر الماضية.

وسجلت سريلانكا إجمالا نحو نصف مليون حالة إصابة بكورونا، و12786 حالة وفاة.