تراجع عدد سكان سنغافورة مجدداً بسبب كورونا

المصدر: د ب ا

انخفض عدد سكان سنغافورة من نحو 7ر5 مليون العام الماضي، إلى 45ر5 مليون نسمة، وفقا لإحصاءات رسمية تم إعلانها اليوم الثلاثاء، والتي عزت هذا الانخفاض إلى "قيود السفر أثناء الوباء".

يشار إلى أن هذا العام هو الثاني على التوالي الذي تسجل فيه الدولة المدينة الثرية انخفاضا في عدد سكانها، بعد أن شهد عام 2020 انخفاضا بنحو 100 ألف نسمة، مقارنة بعام 2019.

وتم تسجيل معظم التراجع هذا العام في عدد غير المقيمين، والعمال الأجانب، الذين يشكلون معا نحو 5ر1 مليون شخص من السكان.

ويضم باقي السكان من نصف مليون مقيمين بشكل دائم و5ر3 مليون مواطن سنغافوري.

وقالت الوزارة إن أعداد المواطنين انخفضت بنسبة 7ر0%، وهو أول انخفاض تم تسجيله في أعداد المواطنين منذ عام 1970.

وباستثناء عمال الخدمة المنزلية، انخفض عدد الموظفين الأجانب في سنغافورة بنحو 147 ألف شخص خلال 12 شهرا حتى يونيو، وفقا لهيئة الإحصاء.

وتعتمد سنغافورة منذ عقود على العمالة الأجنبية في قطاعات مثل البناء والشحن.

وشهدت الموجة الأولى من وباء كورونا في سنغافورة العام الماضي إصابة نحو 60 ألف شخص، معظمهم من العمال الأجانب من الشباب، ووضعت قواعد صارمة على تحركاتهم المحلية، ولا يزال الكثير منها ساريا.