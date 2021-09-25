ممرضة صدقت الشائعات عن لقاح كورونا فدفعت حياتها ثمناً "فيديو"

المصدر: البيان

تُوفيت ناتالي رايز، ممرضة مسجلة في ولاية أيداهو الأمريكية، التي رفضت تلقي لقاح "كوفيد-19" بناءً على معلومات خاطئة، أثناء علاجها من الفيروس.

وبحسب زوجها الذي يعيل طفليه الآن بعد وفاة زوجته، فإن ناتالي وقعت ضحية وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب التي تحذر من لقاح كورونا وتستشهد بأدلة علمية مفبركة ولا أساس لها من الصحة.

يقول زوجها وفقاً لتقرير CNN إن زوجته وبرغم أنها ممرضة مجازة وقدمت الرعاية الصحية للكثيرين إلا انها صدقت الشائعات للأسف، ودفعت حياتها ثمناً لتلك الأكاذيب.