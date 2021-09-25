إيرلندا تلغي الحجر الصحي الفندقي للمسافرين

المصدر: أ ف ب

أوقفت إيرلندا، اليوم، العمل بإلزامية الحجر الصحي في فندق لمسافرين وافدين إلى أراضيها، في وقت تواصل السلطات تخفيف الإجراءات التي فرضت للحد من الجائحة.

ومنذ أواخر مارس، فُرض على المسافرين القادمين من دول معينة ضمن لائحة حكومية الخضوع لحجر صحي في فندق أسبوعين.

وقالت الحكومة الإيرلندية، اليوم، إن وزير الصحة ستيفن دونلي أعلن إزالة جميع الدول المتبقية من لائحة الدول المعنية، لغرض الحجر الفندقي الإلزامي اعتباراً من اليوم.

وأوضح وزير الصحة، في بيان، أن القرار جاء بناء على المشورة الأخيرة من كبير المسؤولين الطبيين.

وإضافةً إلى الوافدين من دول معينة تسجل فيها معدلات إصابة مرتفعة، فُرض على المسافرين غير الملتزمين بشروط الدخول، مثل إبراز نتيجة سلبية لفحص «بي سي آر»، والحجر الصحي في فندق منذ مارس.

وقالت وزارة الصحة إنه في الأشهر الستة الماضية خضع قرابة 10,300 شخص للحجر الصحي الإلزامي في فندق.

وقرابة 600 من هؤلاء جاءت فحوص أجريت لهم للكشف عن الفيروس خلال فترة الحجر إيجابية، وفق الوزارة.

وأودى فيروس كورونا (كوفيد 19) بـ5209 أشخاص في جمهورية إيرلندا، وفق البيانات الرسمية الأخيرة.