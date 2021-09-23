رئيس «موديرنا» يحدد موعد نهاية كورونا

المصدر: البيان

حدَّد ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة «موديرنا»، الموعد المتوقع من وجهة نظره لنهاية فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال بانسيل، اليوم، حسبما نقل موقع «صدى البلد» عن صحيفة «نويه تسورخر تسايتونج» السويسرية، إن جائحة كورونا قد تنتهي في غضون عام، مؤكداً أن زيادة إنتاج اللقاح توفر إمدادات عالمية كافية.

وأضاف أنه بالنظر إلى التوسع في قدرات الإنتاج بهذا القطاع على مدى الشهور الستة الماضية، فإن جرعات كافية ستكون متوافرة بحلول منتصف العام المقبل بحيث يمكن تطعيم جميع سكان العالم.

وأوضح أنه ممن المحتمل توافر جرعات معززة بالحجم المطلوب، مشيراً إلى أن التطعيمات ستكون متاحة في وقت قريب حتى للرضَّع.

وتابع: «الذين لن يتلقوا اللقاح سيكتسبون المناعة بشكل طبيعي، وبهذه الطريقة سنجد أنفسنا في نهاية المطاف في وضع شبيه بالإنفلونزا، فإما أن تتلقى اللقاح وتحظى بشتاء جيد، أو لا تفعل وتخاطر بأن تصاب بالمرض، مع احتمال أن ينتهي بك الأمر إلى المستشفى».