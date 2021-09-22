بايدن يتعهد بمنح الدول الفقيرة نصف مليار جرعة لقاح

المصدر: وكالات

تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم "الأربعاء"بأن يقدم الولايات المتحدة مئات الملايين من الجرعات لفائدة دول أخرى فقيرة حتى تمضي قدما في التلقيح،مشدداً على أهمية أن تقوم دول العالم بتلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقال بايدن كلمته أمام قمة افتراضية حول جائحة كورونا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تجري في نيويورك، أن الولايات المتحدة ستقدم نصف مليار من جرعات لقاح "فايزر - بايونتك" للدول الفقيرة من أجل المساعدة على التطعيم.

وأشار إلى أن بلاده قدمت 160 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى دول أخرى، في إطار مساعدتها على مكافحة الوباء.

واضاف أن الولايات المتحدة تقود العالم على مستوى منح جرعات اللقاح، ثم دعا باقي الدول الغنية لأن تحذو حذو واشنطن من أجل دعم الدول الفقيرة.

وأكد بايدن، أنه من الضروري أن يجري تقديم جرعات اللقاحات إلى الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل عن طريق التبرع وليس البيع.

وأشار بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم 380 مليون دولار في إطار دعم "تحالف اللقاحات الدولي" من أجل تسهيل توزيع التطعيم في المناطق الأكثر حاجة.