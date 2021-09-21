فاوتشي يحذر العالم من متحوّر كورونا "الوحش"

المصدر: البيان

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني فاوتشي، مؤخرا، من أن العالم على موعد مع "المتحور الوحش" لفيروس كورونا، وفقا لحديث أدى به لمحطة "إم إس إن بي سي" الأمريكية.

وأوضح فاوتشي أن المتحور "الوحش" يبدو ضعيفا بالمقاربة مع متحور دلتا، إذ من المتوقع أن يبدأ في الانتشار قريبا جدا وبسرعة مخيفة.

وفي الوقت ذاته، أكد ضرورة تلقي اللقاحات والالتزام بالإجراءات الاحترازية لأنها تساعد على مكافحة تفشي الوباء والقضاء على المتغيرات الأخرى المحتملة.

تأتي تصريحات فاوتشي بعد أيام فقط من إعلان منظمة الصحة العالمية، حيث أشارت الدكتورة ماريا فان كيركوف، خبيرة علم الأوبئة والمسؤولة التقنية عن مكافحة كوفيد-19، إلى إن متغير دلتا لن يكون المتغير الأخير المثير للقلق، حيث إن هناك متغيرات أخرى قيد الانتشار.

وكانت قد أعلنت منظمة الصحّة العالمية في وقت سابق، أنها تراقب نسخة متحورة جديدة من فيروس كورونا تدعى "مو" تم رصدها للمرة الأولى في كولومبيا في يناير الماضي.