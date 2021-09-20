أطعمة لا ينصح بتناولها في حالة متلازمة ما بعد كورونا

المصدر: وكالات

كشف مدير معهد سامارا لبحوث التغذية والعلاج بالتغذية الروسي، عن المواد الغذائية التي يجب التخلي عنها في حالة متلازمة ما بعد كورونا.

ويشير البروفيسور ميخائيل غينسبورغ، إلى أن هذه المتلازمة تشير إلى زيادة النشاط الالتهابي في الجسم، لذلك يجب اتباع نظام غذائي فعال ومضاد للالتهابات، بحسب روسيا اليوم.

وقال: "من الضروري قدر الإمكان التخلي عن السكر والأطعمة بمؤشر سكر مرتفع. أي منتجات الدقيق الأبيض المنخول، والبطاطس والأرز. وكذلك عن زيت النخيل وعباد الشمس والذرة وزيت فول الصويا والسمن النباتي واللحوم الحمراء واللحوم المعالجة".

واضاف، مقابل هذا يجب إضافة مواد غذائية غنية بالأحماض الدهنية إلى النظام الغذائي.

وأكد على أن " نزيد نسبة الأطعمة الغنية بـ "أوميغا-3" والأحماض الدهنية، مثل الأسماك البحرية وزيت بذور الكتان وزيت الزيتون والخضروات والثمار والخضروات الورقية والفواكه المحتوية على نسبة منخفضة من السكر، ومنتجات الألبان المخمرة من دون سكر والكربوهيدرات المعقدة مثل الحنطة السوداء والشوفان والخبز بالنخالة".