هل توقفت تحوُّرات فيروس كورونا عند «دلتا»؟

المصدر: البيان

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة في مصر، أن متحور دلتا ليس آخر متحور موجود لفيروس كورونا (كوفيد 19)، مشيراً إلى أنه بداية لسلسلة متحورات جديدة.

وقال عنان، خلال مداخلة اليوم مع التلفزيون المصري، إنه يوجد بعض التخوفات من المتحور المتوحش لكنه لم يظهر بعد، لافتاً إلى أن الفيروسات خُلقت لتتحور.

وأضاف أنه يوجد نوعان من التحور، الأول يسمى تحوراً عادياً لا يغير من خصائصه أو شكله، والثاني يسمى المتحور الهروبي ويجعل الفيروس يغير شكله وخصائصه وتزداد سرعة انتشاره، وبالتالي قد لا تتفاعل معه بعض اللقاحات.

وتابع أنه كلما كانت عملية التطعيم أبطأ كان الفيروس أذكى وأسرع، موضحاً أن الموجود في سجل منظمة الصحة العالمية من 9 متحورات، منها 5 يطلق عليها متحورات ذات أهمية، و4 متحورات مقلقة، هي: ألفا، وبيتا، وجاما.

ونَّوه بأن كل اللقاحات فعالة ضد المتحورات حتى وإن كانت نسبة فاعليتها أقل، داعياً إلى أخذ اللقاحات في فترة وجود الأجسام المضادة ضد الفيروس حتى يتم الحد من انتشار المتحورات في العالم.