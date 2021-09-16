هذه الأعراض تدل على أنك مصاب بمتحور دلتا

المصدر: البيان

أعراض الإصابة بفيروس كورونا باتت معروفة، ومع استمرار المتحور الجديد دلتا في إحداث المزيد من الإصابات حول العالم، وجد العلماء أنه مع هذا المتحور تختلف الأعراض قليلا عما عهدناه مع فيروس كورونا الأصلي، وكذلك يختلف ترتيب ظهور تلك الأعراض.

وبحسب تقرير أورده موقع Parade، المعني بالشؤون الصحية، فعند الإصابة بمتحور دلتا، تظهر الأعراض بترتيب معين. وترتيب أعراض متحور دلتا وكذلك أعراض الفيروس التاجي عموما تختلف من شخص إلى آخر، فيشعر معظم الناس بالإرهاق الشديد أولا، ثم يلاحظون فقدان حاسة التذوق والشم.

وتأتي الأعراض كما يلي:

- أوجاع وآلام وإرهاق.

- فقدان حاسة الشم والتذوق.

- صداع الرأس.

- الحمى.

- سعال جاف.

- السعال.

- احتقان الأنف والعطاس.

- ضيق أو صعوبة في التنفس.

- الشعور بالتعب.

- احمرار العين.

- الطفح الجلدي.

- الإسهال.