السعودية تدعو القادمين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونياً قبل وصولهم

المصدر: البيان

دعت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية جميع المسافرين القادمين إليها من غير السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونياً قبل وصولهم.

وأوضحت المديرية أن تلك الخطوة من شأنها الإسهام في تسريع إجراءات دخول القادمين إلى المملكة وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

وذكرت أن التسجيل يشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها والمقيمين ومرافقيهم، وذلك تماشياً مع الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، ولضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء إجراءات الدخول.