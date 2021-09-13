99% حالات الشفاء من «كورونا» في الدولة والحالات النشطة تتقلص لـ 6800

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

ارتفعت نسبة الشفاء بين مصابي فيروس «كوفيد-19» في الدولة إلى 98.8% من إجمالي المصابين بالوباء المسجلين والبالغ عددهم 729 ألفاً و518 حالة مسجلة، حيث بلغ عدد حالات التعافي بين المصابين حتى الآن 720 ألفاً و653 حالة شفاء، في الوقت الذي لم يتبق فيه إلا 6801 حالة نشطة لا تزال تخضع للرعاية الصحية في مستشفيات الدولة وفق أعلى المعايير العالمية.

وكشفت إحصائيات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر موقعها الرسمي أن إجمالي عدد الفحوصات التي أجرتها الدولة حتى الآن بلغ 78 مليوناً و651 ألفاً و247 فحصاً، وهو ما يعادل 35.5% من إجمالي الفحوصات التي أجريت في 22 دولة من دول إقليم شرق المتوسط والتي بلغت 221 مليوناً و473 ألف فحصاً.

وبحسب الهيئة الوطنية، بلغ مجموع جرعات اللقاحات في الدولة حتى الآن 19 مليون جرعة، بمعدل يومي بلغ 55 ألفاً و408 جرعة، وبلغت نسبة متلقى الجرعة الأولى من اللقاح 90.5% من إجمالي السكان، كما بلغت نسبة متلقي جرعتين من اللقاح 79.3% من السكان.

وأظهرت بيانات المكتب الاقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، أن حالات الإصابة بالفيروس المسجلة في دول الاقليم بلغت 15 مليوناً و235 ألف حالة بمعدل 2.08 إصابة لكل 100 ألف من السكان، تعافى منهم 13 مليوناً و860 ألف حالة بنسبة 91%، بينما بلغ عدد حالات الوفاة جراء «كوفيد ـ 19 ومضاعفاته 278 الفا 476 حالة وفاة، بمعدل 1.8% من إجمالي الإصابات الواقعة في الإقليم.

من جهة ثانية، حدّث موقع (our world in data) المعني بمستجدات كوفيد ـ 19 حول العالم، بياناته الإحصائية، وكشف أن 42% من أصل 7.8 مليار نسمة من سكان العالم تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد، بواقع 5.72 مليار جرعة، بمعدل 40 مليون جرعة يوميا، وقد ارتفعت نسبة التطعيم في الدول الفقيرة إلى 1.9% من السكان الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

وأكد الموقع الدولي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال تتصدر المركز الأول ضمن قائمة الدول الأكثر تطعيما للسكان ضد كوفيد ـ 19 على مستوى العالم، بنسبة 89% وذلك منذ 25 مايو 2021 وحتى 12 سبتمبر الجاري بواقع تطعيم 8.93 مليون نسمة من إجمالي السكان.