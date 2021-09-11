غوتيريش يدعو إلى إجراءات عاجلة لمواجهة كورونا

المصدر: أ ف ب

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من أن العالم «يسير في الاتجاه الخاطئ»، داعياً الدول إلى التحرك واتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة كوفيد-19.

وقال، في مؤتمر صحافي، إن كوفيد-19 يمثل «إنذاراً ونحن نغط في نوم عميق».

وفي كلمة له قبل اجتماعات الجمعية العامة التي تبدأ في نيويورك في 21 سبتمبر، أسف غوتيريش لأن الدول المصنعة للقاحات لم تتمكن من زيادة الإنتاج لتحقيق هدف تطعيم نحو 70 بالمئة من سكان العالم بحلول النصف الأول من 2022.

وأضاف: «أظهر الوباء فشلنا الجماعي في التعاون واتخاذ قرارات مشتركة من أجل المصلحة العامة، حتى في مواجهة حال طوارئ عالمية فورية تهدد حياتنا».