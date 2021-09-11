مصر تكشف عدد إصابات فيروس كورونا

المصدر: البيان

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مسجلةً 433 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس.

وأعلنت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، وفاة 11 حالة جديدة بسبب التأثر بأعراض الوباء، مشيرةً إلى خروج 532 متعافياً من المستشفيات، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 245325 حتى اليوم.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان المصرية للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 292018، من ضمنهم 245325 حالة تم شفاؤها، و16847 وفاة.