أستراليا تسجل إصابات يومية قياسية بكوفيد19 وتستعد للأسوأ

المصدر: وكالات

سجلت أستراليا 1756 إصابة بكوفيد-19 اليوم السبت في رقم قياسي جديد مع مواجهتها أسوأ موجات المرض. وحذر المسؤولون من أن الأسوأ لم يأت بعد، وحثوا الناس على التطعيم.

وكانت معظم الإصابات مرة أخرى في ولاية نيو ساوث ويلز التي تواجه تفشي سلالة دلتا شديدة العدوى منذ منتصف يونيو. وسجلت الولاية 1533 إصابة جديدة وأربع وفيات أخرى.

وسجلت ولاية فيكتوريا المجاورة 190 إصابة والإقليم الشمالي 32 إصابة وكوينزلاند إصابة واحدة. وبلغت أحدث إصابات اليومية ضعف مستويات أسوأ موجة سابقة للوباء في أستراليا قبل عام.

وركزت سلطات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا على تسريع عمليات التطعيم للحد من انتشار الإصابات.

وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في الإصابات في فيكتوريا بالمقارنة بالإصابات التي سجلت يوم الجمعة والتي بلغت 208 إصابات ، قالت السلطات الصحية إن تفشي المرض لم يبلغ ذروته بعد في الولاية التي تشهد سادس إغلاق لها.

وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية مجددا رقما قياسيا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وأربع وفيات على الرغم من خضوعها لإغلاق مستمر منذ أربعة أسابيع.

وسجلت الولاية 1533 إصابة جديدة بكوفيد-19 منقولة محليا خلال 24 ساعة حتى الساعة 0800 من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، حسبما قالت وزارة الصحة في الولاية.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن هذه هي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في أي منطقة أسترالية.

وتم إعطاء أكثر من 7.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 حتى الآن، وأصبحت نسبة التطيعم الكامل 36 % من كل البالغين الذي تتجاوز أعمارهم 16 عاما.

وسجلت أستراليا 56500 إصابة بكوفيد-19 في مختلف أنحاء البلاد، كما سجلت أكثر من ألف حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس.

