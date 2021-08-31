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    آخر مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 216.97 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و685233.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق               إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                   638700                          38978552

    الهند                                   438210                         32737939

    البرازيل                               579308                        20741815

    روسيا                                  363012                       6901152

    المملكة المتحدة                 132485                       6757650

    فرنسا                              114308                       6746283

    تركيا                                56423                         6365189

    الأرجنتين                        111383                       5173531

    إيران                            107151                        4960744

    كولومبيا                       124811                        4905258.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها             عدد الوفيات                 عدد الإصابات

    22 - العراق                   20764                       1881213

    36 ‬‬‬‬- المغرب                12540                         856049

    38 - الأردن                10398                           796259

    ‭43‬ - الإمارات              2039                           717374

    ‭45‬ ‬- تونس                23430                          662752

    47 - لبنان                 8044                           600451

    49 - السعودية          8539                             544225

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش أمس الاثنين. 

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا ،
    • الصين،
    • الولايات المتحدة ،
    • الهند
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