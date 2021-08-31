آخر مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 216.97 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و685233.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 638700 38978552
الهند 438210 32737939
البرازيل 579308 20741815
روسيا 363012 6901152
المملكة المتحدة 132485 6757650
فرنسا 114308 6746283
تركيا 56423 6365189
الأرجنتين 111383 5173531
إيران 107151 4960744
كولومبيا 124811 4905258.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
22 - العراق 20764 1881213
36 - المغرب 12540 856049
38 - الأردن 10398 796259
43 - الإمارات 2039 717374
45 - تونس 23430 662752
47 - لبنان 8044 600451
49 - السعودية 8539 544225
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش أمس الاثنين.