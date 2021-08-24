5 مليارات لقاح ضد كوفيد ـ 19 أجريت حول العالم

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

بلغ إجمالي اللقاحات التي أعطيت لسكان العالم ضد كوفيد ـ 19 حتى الآن 5 مليارات لقاح وفق أخر الاحصائيات العالمية الموثقة، بنسبة 32.7% من السكان الذين حصلوا على لقاح واحد على الأقل في القارات الست بمعدل توزيع يومي بلغ 33.56 مليون جرعة.

وكشف موقع (our world in data) أن من بين الخمسة مليارات شخص هناك 24.6% منهم حصلوا على جرعتين أو أكثر من لقاحات كوفيد أكثر من ربع سكان العالم، بينما لم يحصل على تلك اللقاحات إلا 1.4% من سكان الدولة الفقيرة.

وأظهرت إحصائيات الموقع أن دولة الامارات لا تزال تتربع على مركز الصدارة من حيث الدول الأكثر تطعيما لسكانها بنسبة 85% من السكان منهم 74% حصلوا على جرعتين أو أكثر و10% حصلوا على جرعة واحدة، وذلك منذ 5 يونيو وحتى الآن.