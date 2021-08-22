إصابات كورونا العالمية تتجاوز 211.24 مليوناً

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء أن أكثر من 211.24 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و595297.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول / والمناطق / إجمالي الوفيات / عدد الإصابات المؤكدة:

الولايات المتحدة 627577 37794193 الهند 433964 32393286 البرازيل 573511 20528099 روسيا 355865 6726523 فرنسا 113186 6579675 المملكة المتحدة 131487 6429147 تركيا 54060 6176441 الأرجنتين 110070 5124963 كولومبيا 124023 4883932 إسبانيا 83136 4770453 - وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 21 - العراق 20110 1819455 37 - المغرب 11587 799775 38 - الأردن 10273 788088 42 - الإمارات 2018 708302 45 - تونس 22394 635455 46 - لبنان 8004 589597 48 - السعودية 8469 541610.