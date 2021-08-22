ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في مصر

المصدر: البيان

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم، عن تسجيل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 18)، لافتةً إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة المصرية للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تعافي 211 مصاباً بكورونا وخروجهم من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 235635 حتى اليوم.

وقال مجاهد، وفقاً للحساب الرسمي للوزارة على «فيسبوك»، إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من الفيروس.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 286168، من ضمنهم 235635 حالة تم شفاؤها، و16663 حالة وفاة.

يُذكر أن مصر سجلت، أمس، 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى وفاة 7 حالات جديدة.