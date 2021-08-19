خيار الجرعة الثالثة يتعزز عالمياً.. روسيا تعدّل سبوتنيك V ضد «دلتا»

المصدر: دبي - أمجد عرار

بموازاة التوجه الدولي لاعتماد الجرعة الثالثة المعززة من اللقاحات المصنعة ضد فيروس كورونا، ثمة دول اتجهت لتعديل لقاحاتها لتصبح أكثر فاعلية في مواجهة متحور دلتا الأسرع انتشاراً وأشد عدوى، في وقت أكدت إسرائيل أن الجرعة الثالثة المعززة فعالة جداً ضد «دلتا».

باحثون روس قالوا إنهم قاموا بتعديل لقاح فيروس «سبوتنيك V»، والذي بدأ التطعيم به منذ أكثر منذ أغسطس العام الماضي، لاستخدامه ضد متحور «دلتا» من الفيروس. وقال رئيس معهد غاماليا، ألكسندر جينزبرغ، لوكالة أنباء «انترفاكس» الروسية اليوم: «اللقاح المركب موجود بالفعل في الثلاجة»، مضيفاً إنه من المبكر للغاية التحدث عن نسبة فاعليته.

وبحسب وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، فإن «سبوتنيك V» فعال جداً ضد متحور «دلتا». ودعا جينزبرغ، في الوقت نفسه، إلى استخدام لقاح «سبوتنيك لايت» الروسي كمعزّز لمن تلقوا تطعيماً من جرعتين، من لقاح بيونتك/فايزر.

وطورت روسيا حتى الآن أربعة لقاحات ضد «كورونا»، وهي على وشك تسجيل لقاح خامس. وبحسب الأرقام الرسمية، جرى تلقيح نحو 41.5 مليون شخص في روسيا، أي حوالي 28.4 في المئة من السكان حتى الآن، وقد تلقى 33.5 مليون منهم (حوالي 22.9 في المئة) جرعتين.

الثالثة فعّالة

أحد مقدمي خدمة الرعاية الصحية في إسرائيل قال اليوم، إن النتائج الأولية لإحدى الدراسات أظهرت أن الجرعة الثالثة من لقاح فايزر-بيونتيك، التي أعطيت للإسرائيليين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، كانت فعالة جداً، وفقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية. وقارنت الدراسة بين 149 ألفاً و144 عضواً من خدمات مكابي للرعاية الصحية الذين تلقوا ثلاث جرعات، قبل سبعة أيام على الأقل، وبين 675 ألفاً و6300 عضو في نفس الفئة العمرية والنوع والوضع الاجتماعي الاقتصادي والمجموعة السكانية والذين تلقوا جرعتي اللقاح في يناير وفبراير.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن انات ايما زوهار، كبير الإحصائيين في مكابي، قولها في بيان «تحمي فاعلية ثلاث جرعات من اللقاح للغاية ضد العدوى والمرض الخطير.. الجرعة الثلاثية هي الحل لكبح التفشي الحالي للعدوى».

وذكر مسؤولون بقطاع الصحة الأمريكي اليوم، أن جرعات معززة ستُتاح على نطاق واسع للأمريكيين اعتباراً من 20 سبتمبر، مستشهدين ببيانات تظهر تضاؤل الحماية من اللقاحات الأولية مع زيادة الإصابات بسلالة دلتا المتحورة. ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في بيان أن المسؤولين الأمريكيين سيتيحون جرعة ثالثة للمواطنين الذين حصلوا على لقاحي مودرنا وفايز-بيونتك ذوي الجرعتين قبل ثمانية أشهر على الأقل.

الطريقة المثلى

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحافيين في البيت الأبيض: «إنها الطريقة المثلى لحماية أنفسنا من السلالات الجديدة التي ربما تظهر... سيجعلكم ذلك تحظون بقدر أكبر من السلامة ولفترة أطول. سيساعد في إنهاء هذه الجائحة على نحو أسرع». وأضاف أن الحكومة الأمريكية تتوقع إعطاء 100 مليون جرعة معززة مجاناً في نحو 80 ألف موقع في أنحاء البلاد.

وستُعطى الجرعات المعززة في بادئ الأمر للأمريكيين الذين حصلوا على لقاح من جرعتين، لكنّ المسؤولين قالوا إنهم يتوقعون أن من تلقوا لقاح جونسون اند جونسون أحادي الجرعة، سيحتاجون أيضاً لجرعات معزّزة.

وقال أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن للصحافيين: «نريد أن نسبق الفيروس... إذا انتظرنا حدوث شيء سيئ قبل أن نتصدى له، فسنجد أننا قد تخلفنا بشدة عن المواجهة».

وقال المسؤولون، إن الجرعات المعززة ستركز في البداية على العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن والمقيمين في دور رعاية المسنين.

وتوقع نوبار أفيان، المؤسس المشارك لشركة موديرنا ورئيسها، أن يأتي وقت تتحول فيه جرعات التطعيم إلى أمر روتيني. وقال أفيان في تصريحات لتلفزيون بلومبرغ اليوم: «سوف يتعين على المسؤولين عن الصحة العامة اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يتعين إعطاء كل شخص جرعة معززة من لقاح كورونا». وأضاف: «أتوقع أنه في حال حصولنا على وقت كافٍ، سوف ينتهى بنا الأمر إلى وضع، دعونا نقول عند أدنى حد، يصبح فيه التطعيم سنوياً، تماماً مثل لقاح الإنفلونزا».

أطفال ومراهقون

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن اليوم، أن نيوزيلندا وافقت على إعطاء لقاح «فايزر/بيونتيك» للأطفال والمراهقين في الوقت الذي تكافح فيه البلاد مع تفشي الفيروس. ودخلت البلاد في إغلاق سريع الثلاثاء بعد اكتشاف حالة إصابة بالفيروس انتقلت محلياً، وهي الأولى منذ ما يقرب من ستة أشهر. وزادت الإصابات في أوكلاند إلى 21 حالة، حيث تم الإبلاغ عن 11 إصابة جديدة اليوم.

وأعلنت أردرن أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً سيكونون مؤهلين الآن للحصول على لقاح «فايزر/بيونتيك».

وقالت أردرن: «إنه آمن وهو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به».