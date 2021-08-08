مسؤول صحي: الولايات المتحدة «تفشل» في مكافحة كورونا

المصدر: أ ف ب

حذر مدير المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، من أن البلاد «تفشل» في مكافحة الوباء، مع تسجيلها أعلى حصيلة يومية من الإصابات بكوفيد-19 في ستة أشهر.

وقال فرانسيس كولنز، في برنامج «ذيس ويك» الذي يُبث على شبكة «إيه بي سي»: «لم يكن ينبغي أن نصل إلى المكان الذي وصلنا إليه».

وأضاف: «في هذا الصدد، نعم، نحن نفشل».

وأدى الانتشار الحاد للإصابات بالمتحورة دلتا من كوفيد-19 إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات اليومية الجديدة إلى 118 ألفاً، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ فبراير.

وارتفع عدد الوفيات بنسبة 89 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين، رغم انخفاضها بشكل طفيف في بقية أنحاء العالم، كما أن مستشفيات الأطفال في الولايات الأمريكية مثل فلوريدا «مثقلة»، فيما يتأثر الشباب بشكل متزايد.

وأدت المخاوف المرتبطة بالمتحورة دلتا إلى ارتفاع معدلات التلقيح.