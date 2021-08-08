إيران تسجّل للمرة الأولى أكثر من 500 وفاة يومية بكورونا

المصدر: أ ف ب

أعلنت إيران الأحد تسجيل أكثر من 500 وفاة يومية بسبب فيروس كورونا في حصيلة قياسية منذ بدء جائحة كوفيد-19، وفق أرقام وزارة الصحة التي أظهرت عددا قياسيا أيضا على صعيد الإصابات.

وأفادت الوزارة عن وفاة 542 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتسجيل 36619 إصابة. وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للوفيات 94015 من أصل أربعة ملايين و158 ألفا و729 إصابة سجلتها رسميا الجمهورية الإسلامية، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بفيروس كورونا، منذ ظهور المرض للمرة الأولى في البلاد في فبراير 2020.