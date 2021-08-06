الجزائر تحقق المناعة الجماعية في هذا الموعد لكن بشرط

المصدر: الجزائر- البيان، وكالات

أكد المدير العام لمعهد باستور وعضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي وباء كورونا (كوفيد 19) في الجزائر، فوزي درار، أن الجزائر تبذل جهوداً مكثفة لتسريع وتيرة التلقيح قصد بلوغ المناعة الجماعية التي تتحقق بتلقيح 20 مليون شخص على الأقل.

وفي حديث للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، ذكر درار بقرار السلطات العليا للبلاد والقاضي برفع وتيرة استقبال التلقيحات، حيث آخر أجل لتلقي 15 مليون جرعة شهر سبتمبر المقبل. وأضاف درار، أن بهذا التطعيم ستتمكن الجزائر من تلقيح 10 ملايين جزائري بداية سبتمبر، على أن تبلغ أواخر أكتوبر المقبل 20 مليون ملقح ضد فيروس كورونا بالجزائر وبالتالي تحقيق المناعة الجماعية.

وواصل عدد الإصابات بالفيروس المستجد تراجعه لليوم الثاني على التوالي وفق آخر حصيلة كشفت عنها وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة. وسجلت البلاد 1203 إصابات بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، علماً أن عدد الإصابات بلغ 1495 حالة أول من أمس.

وعلى العكس من ذلك، ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بـ«كوفيد 19» بتسجيل 46 حالة خلال آخر 24 ساعة، وهي ثاني أعلى حصيلة منذ بداية انتشار الوباء بعد تلك المسجلة في 28 يوليو الماضي (49 وفاة).

كما كشف المصدر ذاته عن تماثل 736 مريضاً للشفاء خلال الفترة ذاتها، فيما تتواجد 52 حالة في العناية المركزة.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 179216 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 119888 شخصاً، والعدد الإجمالي للوفيات 4487 حالة.

وأضاف البيان أن 13 ولاية (محافظة) لم تسجل بها خلال الـ24 ساعة الأخيرة أي حالة جديدة، و12 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 23 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.