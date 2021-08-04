انتشار سلالة جديدة من كورونا في كوريا الجنوبية وارتفاع أعداد الإصابات

المصدر: وكالات

سجلت كوريا الجنوبية زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء في وقت تجاهد فيه لاحتواء الموجة الرابعة من التفشي مع انتشار سلالات متحورة جديدة من الفيروس.

وسجل المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها 1725 حالة أمس الثلاثاء بارتفاع بأكثر من 500 حالة عن اليوم السابق، مع إجراء المزيد من الفحوص بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وسجلت الإصابات اليومية مستوى قياسيا جديدا الأسبوع الماضي بلغ 1895 حالة فيما يرجع جزئيا إلى انتشار السلالة المتحورة دلتا، ولا يبدو أن الموجة الرابعة من انتشار مرض كوفيد-19 على وشك الانحسار.

وكانت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت أمس الثلاثاء رصد أول حالتي إصابة بالسلالة دلتا بلس من فيروس كورونا، في حين تواجه البلاد موجة رابعة من جائحة كوفيد19.

والسلالة دلتا بلس هي تحور للسلالة دلتا التي اكتشفت لأول مرة في الهند. والأنباء عن رصد حالات إصابة بها قليلة، إذ لم تظهر سوى في بضعة بلدان منها بريطانيا والبرتغال والهند.

وقال المسؤول في المراكز الكورية باك يونج جون إن نتائج فحص نحو 280 شخصا خالطوا المصاب لم تظهر سوى إصابة ابنه فقط بالفيروس، وأضاف أنه لم يتضح إن كان مصابا بالسلالة دلتا بلس.

وأشار إلى أن الحالة الثانية المصابة بهذه السلالة كانت لمسافر عائد من الولايات المتحدة. وتلقى هذا الشخص جرعتي لقاح أسترازينيكا قبل سفره.

وسجلت كوريا الجنوبية 1202 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين.

وبلغ إجمالي الإصابات 203926 والوفيات 2106.

.