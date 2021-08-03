تكييف «فايزر» و«موديرنا» لمواجهة متحوّرات «كورونا»

المصدر: (عواصم - وكالات)

أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، أمس، أن شركتي فايزر وموديرنا للأدوية ستزيدان ثمن لقاحيهما ضد وباء كورونا بعد تعديلهما لرفع الفعالية ضد متحوّرات الفيروس، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها صحيفة فاينانشل تايمز.

وقال كليمان «يجب أن ننظر إلى كل ذلك بطريقة عقلانية»، مضيفاً «علينا أن نحرص بالطبع على ألا يتم خداعنا، بل أن نتوصل إلى عقود أكثر تطلّباً مع منتجات أكثر تكيّفاً على الأرجح مع المتحورات». ورأى أن «الثمن سيكون أعلى بقليل ليس على الاتحاد الأوروبي وحده، بل على جميع المشترين».

وكشفت صحيفة فاينانشل تايمز البريطانية الأحد بعدما اطلعت على العقد المبرم مع الاتحاد الأوروبي، أن ثمن لقاح فايزر سيرتفع من 15,5 يورو إلى 19,5 يورو، فيما سيرتفع ثمن لقاح موديرنا من 19 يورو إلى 21,5 يورو.

وأضاف كليمان بون «يجري العمل على تكييف (اللقاحات) للمتحوّرات، هذا مطلوب في العقود الجاري التفاوض عليها. كما نطلب بأن يتم تصنيع القسم الأكبر من الإنتاج على الأراضي الأوروبية».

وحصل الاتحاد الأوروبي بموجب برنامج الشراء المشترك للقاحات، على 330 مليون جرعة من لقاح فايزر/‏ بيونتيك، و100 مليون جرعة من أسترازينيكا و50 مليون جرعة من موديرنا و20 مليون جرعة من جونسون أند جونسون.

ويناقش وزراء الصحة على مستوى الولايات في ألمانيا خطط تقديم التطعيمات ضد «كورونا» للمراهقين، ومسألة ما إذا كان ينبغي تقديم جرعات إضافية معزّزة، خلال اجتماع عبر الفيديو عقد أمس.

ووافقت وكالة الأدوية الأوروبية في مايو الماضي على منح «بيونتيك/‏ فايزر» للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً، كما أجازت مؤخراً لقاح «موديرنا» لنفس الفئة العمرية.

ومن المقرر أيضاً أن يدرس وزراء الصحة ما إذا كان سيُجرى إتاحة لقاحات معززة لمجموعات سكانية معينة ابتداء من سبتمبر المقبل.