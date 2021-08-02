«صنعت في مصر».. الصين بصدد التبرع بنصف مليون جرعة لقاح لغزة

المصدر: القاهرة- وكالات

سلطت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية الضوء على خطة بكين، للدخول في شراكة مع القاهرة للتبرع بنصف مليون جرعة من لقاح «كورونا» للفلسطينيين في قطاع غزة، وسيتم إنتاج هذه الكميات بالكامل في مصر.

ووفقاً لتقرير الصحة العالمي الصادر منتصف يوليو الماضي، تم تطعيم 560195 فلسطينياً من بين أكثر من خمسة ملايين نسمة، ومن بين هؤلاء، 93,673 فلسطينياً من غزة.

ووفقاً لموقع «الرئيس نيوز»، فقد أفادت منظمة الصحة العالمية أن «هذه الأرقام تمثل نحو 11% من إجمالي السكان الفلسطينيين، ومن بين هذه الأعداد، بلغ إجمالي الذين تلقوا جرعتهم الثانية 398,324 في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام باستثناء سكان القدس الشرقية».

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت رقماً أعلى قليلاً، حيث قالت: «بلغ عدد من تلقوا جرعة واحدة على الأقل 591600 فلسطيني، من بينهم 102000 في غزة، ووفقاً لتقديرات الوزارة فإن 415.00 فلسطينياً تلقوا جرعتين.

واعتمدت السلطة الفلسطينية على برنامج «كوفاكس» العالمي المرتبط بالأمم المتحدة، والذي تعهد بتزويد الفلسطينيين بمليون جرعة لقاح بحلول نهاية العام الجاري، وأعلن سفير الصين لدى الأمم المتحدة، كنغ شوانغ، أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي أن بلاده «ستزود فلسطين بالمساعدة التي تشتد الحاجة إليها على الأساس الحالي، وستتبرع بمليون جرعة أخرى من اللقاحات للجانب الفلسطيني.

كما ستشارك الصين مع مصر، وستستخدم مصنع تعبئة اللقاحات في مصر، الذي أنشأه البلدان بشكل مشترك للتبرع بنصف مليون جرعة من اللقاحات للفلسطينيين في غزة»، ويمكن للقاحات المنتجة في مصر أن تدخل غزة مباشرة، من خلال معبر رفح، ولن تكون هناك حاجة إلى موافقة من إسرائيل.