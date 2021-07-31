أمريكا: إصابات كوفيد19 بين المطعمين أقل من نظرائهم غير المحصنين

المصدر: دبي-البيان

أكدت إحصائيات جديدة بالولايات المتحدة الأمريكية على أن نسبة إصابات كوفيد-19 بين المطعمين هي أقل بكثير من نظرائهم غير المحصنين بأي من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي المستجد، حيث أظهرت بيانات جديدة من 38 ولاية أن الأمريكيين الذين تم تطعيمهم وثبتت إصابتهم يشكلون نحو 125 ألف شخص (نسبة أقل بنحو 0.08%) من إجمالي 164.2 مليون شخص تم تطعيمهم بالكامل منذ يناير المنصرم.

ووفقاً للأرقام التي جمعتها شبكة "إن بي سي" الإخبارية، فقد أظهرت النتائج أن ما لا يقل عن 125682 أمريكي تم تطعيمهم بالكامل وثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد-19، ليفارق الحياة نحو 1400 منهم، وهو ما يثبت أن عدد الحالات والوفيات بين الملقحين ضيئل للغاية مقارنة بعدد غير المطعمين. أخذاً بعين الاعتبار أن الرقم الإجمالي للحالات المتقدمة أعلى من 125683 يمكن أن يكون أكبر، حيث لم تقدم تسع ولايات أرقامها، ورغم ذلك تظل النسبة من 38 ولاية أمراً يمكن التوقف عنده.

وفي السياق، فقد سبق وأن قدر المستشار السابق لأزمة كوفيد-19 للرئيس الأمريكي جو بايدن أن الوفيات بين غير الملقحين تصل لحوالي 98% إلى 99%.

من جهته، يقول الدكتور ماركوس بليسيا، المدير الطبي لجمعية مسؤولي الصحة في ولاية فرجينيا، إن المسؤولين الفيدراليين ومسؤولي الولاية ما زالوا يحاولون فهم معدل الحالات الجديدة خاصةً عندما لا يكون الأشخاص الذين يجرون الاختبارات في المنزل ملزمين بإبلاغ النتائج إلى الإدارات الصحية. مضيفاً إنه وعلى الرغم من وجود مخاوف من أن النسبة المئوية للحالات المتقدمة قد تكون أعلى لدى كبار السن والذين يعانون من ضعف المناعة مما كان يعتقد سابقاً، إلا ان اللقاحات لا تزال فعالة. مشيراً إلى أن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لا تزال جيدة حقا كما أنها أفضل من معظم لقاحات الانفلونزا.