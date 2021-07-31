بايدن يرجّح فرض قيود صحية جديدة لمواجهة كورونا

المصدر: أ ف ب

رجّح الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أن تُصدر قريباً في الولايات المتّحدة توصيات أو تفرض قيوداً صحيّة جديدة لمواجهة كوفيد-19، مرحّباً في الوقت نفسه بعودة عجلة التطعيمات إلى الدوران بسرعة في البلاد.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان ينبغي على الأمريكيين توقّع صدور توصيات إضافية من السلطات الصحية أو إجراءات ملزمة جديدة، قال بايدن للصحافيين "على الأرجح".

إلا أنّ الرئيس الأمريكي لم يذكر نوع الإجراءات التي كان يتحدّث عنها، في الوقت الذي بدأت فيه السلطات الفدرالية الأمريكية، وكذلك مسؤولون محليون وشركات، بتشديد البروتوكولات الصحية.

وعلى الرغم من ذلك قال بايدن إنّ الولايات المتّحدة شهدت الخميس "يوماً جيداً" لناحية التطعيم، إذ جرى إعطاء نحو مليون حقنة، في الوقت الذي تعمل فيه إدارته على تسريع عجلة التلقيح التي شهدت تراجعاً بطيئاً.

وأدلى بايدن بتصريحه قبيل مغادرته البيت الأبيض على متن المروحية الرئاسية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وفي مواجهة المتحورة دلتا السريعة الانتشار، أوصت السلطات الأمريكية مواطنيها الموجودين في أماكن ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير، بأن يضعوا كمامات في الأماكن الداخلية حتّى لو كانوا ملقّحين بالكامل.