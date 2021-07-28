شقيقة كريستيانو رونالدو توجه رسالة لمتابعيها بعد تدهور حالتها الصحية

طمأنت كاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متابعيها بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت كاتيا، البالغة من العمر 44 عاما، عبر صفحتها على «إنستجرام»، صورة لها من المستشفى، وقالت إنها دخلت أحد مستشفيات جزيرة ماديرا، مسقط رأسها في البرتغال، بعد إصابتها بالتهاب رئوي نتيجة مضاعفات فيروس كورونا.

وأضافت كاتيا: «لقد أصبت بهذا الفيروس اللعين منذ 17 يوليو الماضي، وقمت بعزل نفسي في المنزل بعدما ظهرت أعراض خفيفة، وكنت في حالة جيدة وأتبع البروتوكول العلاجي».

واعترفت كاتيا بإصابتها بالتهاب رئوي من جراء مضاعفات فيروس كورونا، وأكدت أن حالتها تدهورت وكتبت: «لسوء الحظ يوم الجمعة الماضي ظهرت بشكل أسوأ، تم إدخالي المستشفى، وأنا أفعل كل ما لدي من أجل العلاج، والحمد لله بفضل الطاقم الطبي المعالج الرائع».

وأضافت: «أعتقد اليوم أن آلاف الأشخاص الذين أصبحوا يؤمنون كثيرا بهذا الوباء (فيروس كورونا) في الاختبارات والإجراءات المتخذة، سيرون مثلي، أنها أكبر عملية احتيال شاهدتها منذ أن ولدت.

وأكملت: «كفى من صناعة عالم ممتلئ بالدمى المتحركة.. افتح عينيك».