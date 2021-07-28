طوكيو تسجل 2848 إصابة بكورونا بعد 4 أيام من افتتاح الأولمبياد

المصدر: وام

سجلت طوكيو 2848 إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد أربعة أيام من افتتاح الأولمبياد مع تحذير خبراء الصحة من أن "الأسوأ لم يأت بعد".

ويأتي هذا الرقم بينما تخضع المدينة لحالة طوارئ بعد موجة أخرى من الإصابات تسبب بها المتحور دلتا الأكثر عدوى.

وتجاوزت حصيلة الإصابات اليومية على مستوى اليابان 7 آلاف حالة لأول مرة منذ 12 مايو الماضي، مقتربة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 8 آلاف حالة في 8 يناير، مع انتشار الفيروس بسرعة في المحافظات المجاورة لطوكيو مثل كاناغاوا وتشيبا وسايتما.

وحسب وزارة الصحة اليابانية، فقد بلغت وفيات كورونا أمس 13، وعدد الحالات الخطيرة، التي تتطلب أجهزة تنفس اصطناعي، 514 حالة.

ومع وجود شكوك حول السلامة، حظر منظمو أولمبياد طوكيو حضور المتفرجين في جميع الأماكن تقريباً داخل وخارج طوكيو كإجراء احترازي ودعا رئيس الوزراء الياباني يوشيهايدي سوغا الناس إلى تشجيع الرياضيين على شاشة التلفزيون.

ولا تزال الإصابات المؤكدة المرتبطة مباشرة بالأولمبياد منخفضة نسبياً، حيث أبلغت اللجنة المنظمة عن سبعة إصابات جديدة، بينهم لاعبان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 155 منذ 1 يوليو باستثناء الإصابات التي أعلنت عنها الحكومات المركزية والمحلية قبل ذلك التاريخ.

وحذر خبراء الأمراض المعدية من أن المتحور دلتا الهندي يمكن أن يسبب ارتفاعاً حاداً في الإصابات التي ستبلغ ذروتها في 3 أغسطس تقريباً، قبل خمسة أيام من اختتام الألعاب الأولمبية.