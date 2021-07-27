جرعات لقاحات «كورونا» تلامس الـ4 مليارات حول العالم

المصدر: عواصم - وكالات

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 194.7 مليوناً حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.89 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 194 مليوناً و723 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و167 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة «بلومبرغ» للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و897 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإيران.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظراً لتباين الدول من حيث عدد السكان.

من جهتها، أعلنت وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية أنه سيتعيّن على أكثر من 100 ألف موظف صحي لديها تلقي لقاحات «كوفيد 19»، ما يشكّل مؤشراً على تغيّر موقف إدارة الرئيس جو بايدن حيال فرض التطعيم مع تفشي المتحورة «دلتا» الأكثر عدوى.

وتأتي الخطوة في ظل تحوّل أوسع إذ أعلنت كاليفورنيا ومدينة نيويورك أنه سيتعيّن على الموظفين الرسميين تلقي اللقاحات أو الخضوع لفحوص «كوفيد 19» أسبوعياً، فيما ذهبت كاليفورنيا أبعد ففرضت ذلك على الموظفين الصحيين في القطاع الخاص.

وقال وزير شؤون المحاربين القدامى دنيس ماكدونو في بيان أمس الاثنين «كلما دخل محارب قديم أو موظف من المحاربين القدامى إلى منشأة تابعة للوزارة، يستحق أن يعرف بأننا قمنا بكل ما في وسعنا لحمايته من «كوفيد19»».

وتابع «يمكننا عبر فرض التطعيم أن نفي بوعدنا الأساسي هذا».

وتعد وزارة المحاربين القدامى أول وكالة فيدرالية تفرض التطعيم، في خطوة ترددت إدارة بايدن في القيام بها حتى الآن.