سلطنة عمان تسجل 255 وفاة بكورونا خلال الفترة من 15 يوليو حتى أمس

المصدر: البيان

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 255 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و4912 حالة إصابة جديدة وتعافي 12008 حالات خلال الفترة من 15 يوليو الحالي وحتى يوم أمس.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 68 وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 786 فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 315، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.

وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 293954 حالات والمتعافين 275760 بنسبة تصل إلى 93.8 بالمائة والوفيات 3753 بنسبة 1.2 بالمائة.