الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على استخدام لقاح موديرنا للفئة العمرية 12-17 عاماً

المصدر: أ ف ب

وافقت الوكالة الأوروبية للادوية الجمعة على استخدام لقاح موديرنا المضاد لكوفيد لمن تتراوح اعمارهم بين 12 و17 عاما، ليصبح اللقاح الثاني الذي يسمح باستخدامه للمراهقين في دول الاتحاد الاوروبي ال27.

وقالت الوكالة في بيان إن "لجنة الادوية للاستخدام البشري في وكالة الادوية الأوروبية أوصت بأن يشمل استعمال لقاح سبايكفاكس المضاد لكوفيد-19 (موديرنا) الاطفال بين عامي 12 و17 عاما"، لافتة الى أنه سيعطى على جرعتين تفصل بينهما أربعة اسابيع.