أكثر من نصف الراشدين في الاتحاد الأوروبي ملقحون بالكامل ضد كورونا

أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس أن مئتي مليون شخص في الاتحاد الأوروبي تلقوا طعومهم بالكامل ضد كوفيد-19، أي أكثر من نصف السكان الراشدين، علماً أن المفوضية كانت قد حدّدت هدف تلقيح 70% من الراشدين هذا الصيف.

وقالت متحدثة باسم المفوضية دانا سبينانت في مؤتمر صحافي "حتى اليوم، يوجد 200 مليون شخص ملقحين بالكامل في الاتحاد الأوروبي".

وأشارت إلى أن هذا العدد يمثل "نسبة 54,7% من الراشدين" الملقحين بالكامل، عبر حصولهم على الجرعتين المطلوبتين أو على جرعة واحد من لقاح جونسون آند جونسون.

وقالت المتحدثة "لدينا 68,4% من الراشدين في الاتحاد الأوروبي تلقوا جرعتهم الأولى" مشيدةً بهذا "التقدم الملموس جداً".

وأضافت "نحن الآن من بين مناطق العالم التي سجّلت أعلى معدّلات تلقيح. لكن من المهمّ أن يكون هذا التقدم موزّعاً بشكل أكثر توازناً كي لا توجد مناطق حيث يمكن للفيروس أن ينتشر ويتحوّر".

وبحسب البيانات الرسمية التي جمعتها وكالة فرانس برس، أعطت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 440 مليون جرعة من اللقاحات، أي 98,4 جرعة لكل مئة نسمة، فيما أعطت الولايات المتحدة 102,4 جرعة لكل مئة نسمة.

وكانت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت في العاشر من يوليو أن الاتحاد الأوروبي يملك ما يكفي من الجرعات لتلقيح "ما لا يقلّ عن 70% من السكان الراشدين هذا الشهر".