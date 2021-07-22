دراسة.. لقاح فايزر فعال ضد متحور دلتا

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

أظهرت دراسة نُشرت يوم الأربعاء أن الحصول على جرعتين من لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 أو لقاح أسترازينيكا، لهما نفس الفعالية تقريباً ضد متحور دلتا الفيروسي القابل للانتقال بدرجة كبيرة، كما هو الحال مع البديل ألفا المهيمن سابقاً.

وقال الباحثون إن تلك اللقاحات فعالة للغاية ضد متغير دلتا الذي يعد حالياً البديل السائد للفيروس في كافة أنحاء العالم، مؤكدين في دراستهم المنشورة بمجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن" بأن الحصول على الجرعتين المطلوبتين ضروري لتوفير الحماية العالية ضد الفيروس.

وبحسب ما نشرته مواقع إخبارية اليوم من بينها "رويترز"، تأتي الدراسة الأخيرة كتأكيد على البيانات الرئيسية التي قدمتها هيئة الصحة العامة بإنجلترا خلال شهر مايو المنصرم، والتي تمحورت حول فعالية لقاحي "فايزر-بيونتك"، و"أسترازينيكا-أكسفورد".

وعند الإمعان في تفاصيل الدراسة الحديثة، فقد أشارت إلى أن الحصول على جرعتين من لقاح فايزر كان فعالاً في منع أعراض المرض من متغير دلتا بنسبة 88%، مقارنة بـ 93.7% ضد متغير ألفا.

وبصورة مماثلة، فقد عثر الباحثون على أن الحصول على جرعتين من لقاح أسترازينيكا فعالٌ بنسبة 67% ضد متغير دلتا، وبنحو 74.5% ضد متحور ألفا، وفقاً لما دوّنه باحثي الصحة العامة في إنجلترا خلال الدراسة.

جرعة واحدة

وبالنسبة لمن ينتظرون جرعاتهم الثانية، فقد وجدت الدراسة الكاملة التي نُشرت يوم الأربعاء أن جرعة واحدة من لقاح فايزر كانت فعالة بنسبة 36% ضد دلتا، وكذلك بالنسبة لجرعة أسترازينيكا التي قدرت فعاليتها بنحو 30% تقريباً، في أمر يمكن قراءته بضرورة الإسراع للتطعيم وأخذ الجرعات المطلوبة للحماية من الجائحة العالمية.

قال مؤلفو الدراسة: "إن اكتشافنا للفعالية المنخفضة بعد الجرعة الأولى سيدعم الجهود المبذولة لتعظيم وأهمية الحصول على اللقاح بجرعتيه بين الفئات الضعيفة بالنسبة لمتحور دلتا".