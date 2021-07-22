أكبر قفزة بإصابات كورونا في المكسيك منذ يناير وتحذير من ارتفاع دراماتيكي في كوبا

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أمس الأربعاء تسجيل 15198 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19، وهي أكبر قفزة في حالات الإصابة اليومية بالفيروس منذ يناير، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونين و693495.

وقالت الوزارة إنها سجلت 397 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 237207.

وتقول الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أكبر بكثير. وتشير بيانات منفصلة نُشرت مؤخرا إلى أن الحصيلة الفعلية للوفيات ربما تزيد عن الرقم المعلن بنسبة 60 بالمئة.

إلى ذلك، حذّرت "منظمة الصحة للبلدان الأمريكية" أمس الأربعاء من أنّ كوبا تشهد "ارتفاعاً دراماتيكياً" في إصابات كورونا في العديد من مقاطعاتها حيث تتفشّى المتحوّرة دلتا الشديدة العدوى.

وقالت مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية كاريسا إتيان خلال مؤتمر صحافي إنّ "أعداد الإصابات والوفيات بكوفيد-19 آخذة في الارتفاع في كوبا حيث تسجّل العديد من المقاطعات ارتفاعاً دراماتيكياً في الإصابات".

وأضافت مديرة هذه الوكالة الإقليمية التابعة لمنظمة الصحّة العالمية أنّ الوضع "دقيق بشكل خاص" في منطقة ماتانزاس السياحية.

من جهته، قال سيرو أوغارتي، رئيس الحالات الطارئة في منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، إنّ كوبا البالغ عدد سكّانها 11 مليون نسمة سجّلت هذا الأسبوع عدداً قياسياً من الإصابات منذ ظهر الفيروس في الجزيرة في مارس 2020.

وأضاف أنّ كوبا سجّلت هذا الأسبوع "أكثر من 43 ألف إصابة، أي بزيادة بنسبة 21% (مقارنة بالأسبوع السابق)، وبمعدّل 6199 إصابة جديدة يومياً"، مشيراً إلى أنّ المتحورة دلتا تتفشّى "في مقاطعات عدّة".

ورفض أوغارتي الربط بين هذه الزيادة والاحتجاجات الشعبية التي هزّت الجزيرة يومي 11 و12 يوليو الجاري، مؤكّداً أنّ "عدد الإصابات في كوبا كان آخذاً في الارتفاع قبل الاحتجاجات الأخيرة".

ولم تنضمّ كوبا إلى برنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات على الدول الفقيرة الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية وتديره في أمريكا اللاتينية منظمة الصحة للبلدان الأمريكية.

لكنّ كوبا طوّرت لقاحاتها الخاصة بكوفيد وأطلقت في منتصف مايو برنامجاً وطنياً للتحصين باستخدام اثنين من هذه اللقاحات.

وحتّى 11 يوليو، تمّ تطعيم 3.3 مليون شخص في كوبا، أي "30% من السكّان، وهو مستوى لا يزال منخفضاً"، وفقا لأوغارتي.

وتأمل السلطات الكوبية تطعيم 70% من السكان بحلول أغسطس.

