شاهد.. مدير مستشفى في تونس ينهار باكياً لنفاد الأوكسجين

المصدر: البيان

حظي مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بعدد كبير من ردود الفعل، التي تعاطفت مع صاحب المقطع، والذي ظهر فيه مدير مستشفى في تونس وهو يبكي لاقتراب نفاد مخزون الأوكسجين، وعدم قدرته على إنقاذ أوراح 40 مريضا.

وظهر حبيب وشام، وهو مدير مستشفى "ماطر" المحلي في محافظة بنزرت، باكيا وموجها نداء استغاثة ضرورة توفير أسطوانات أوكسجين في الوقت المناسب؛ لإنقاذ هؤلاء المصابين الذين يعانون صعوبات في التنفس، لإصابتهم بفيروس "كورونا".

وقال علي الطياشي، نائب برلماني عن حزب "الدستوري الحر"، إن "الوضع بالمستشفى المحلي (في ماطر) يسوء يوما عن آخر.. نقص في الأطر الطبية وشبه الطبية".

وأضاف: "نداء مدير المستشفى سببه الخوف على أرواح المرضى في ظل نقص مخزون الأوكسجين الطبي".

ويعوّل التونسيون على الكم المهم من المساعدات الدولية التي حظيت بها بلادهم في الخروج من الوضع الوبائي الذي بات يهدد حياة العشرات من المواطنين يوميا وتسريع عملية التلقيح التي أصبحت المنفذ الوحيد لتجاوز المأزق الصحي.