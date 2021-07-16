إندونيسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

المصدر: د ب ا

سجلت إندونيسيا أكثر من 1200 وفاة جراء كوفيد-19 اليوم الجمعة وهي أسوأ حصيلة وفيات في يوم، بعد أكثر من أسبوعين تقريبا من فرض الحكومة إغلاق جزئي.

و جاء هذا العدد فيما أصبحت إندونيسيا بؤرة لفيروس كورونا، حيث يأتي زيادة الإصابات في جزيرتي جاوة وبالي جراء سلالة دلتا الشديدة العدوى.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي الوفيات المرتبط بفيروس كورونا وصل إلى 71 ألفا و397 وفاة بتسجيل 1205 وفيات جديدة.

وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع بواقع 54 ألفا على مدار الـ24ساعة الماضية ليصل إلى أكثر من 78ر2 مليون.

وفرضت إندونيسيا قيودا أكثر صرامة على التنقل في جزيرة جاوة الرئيسية وبالي في الثالث من تموز/يوليو عقب زيادة في الإصابات.

وحثت وزير الصحة بودي جونادي ساديكين الشعب على الالتزام بإرشادات الصحة التي أطلقتها الحكومة وارتداء الكمامات.

وحتى الآن جرى تطعيم أكثر من 40 مليون إندونيسي، أغلبهم باستخدام لقاح طورته شركة سينوفاك الصينية ولكن 16 مليون منهم فقط تلقوا الجرعة الثانية.

وتعتزم إندونيسيا تطعيم نحو 200 مليون شخص من تعداد سكانها البالغ 270 مليون في محاولة للوصول إلى مناعة القطيع.