«دلتا» تحت سيطرة اللقاحات.. ماذا عن «لامبدا»؟

المصدر: دبي - أمجد عرار

تتزايد التأكيدات في الأوساط الطبية والعلمية، على أن اللقاحات كفيلة بالحماية من متحوّر «دلتا»، في حين تحذر منظمة الصحة العالمية من متحوّر آخر هو «لامبدا» الذي انتشر على نحو واسع في الأرجنتين وتشيلي.

ووفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء أمس، يقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بـ30.9 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يومياً، وعلى مدار 7 أيام في المتوسط.

ورغم التباين في حجم النتشار الوباء، يبقى المنحنى دولياً يميل للصعود تحسّناً، ما دفع العديد من الدول لتخفيف الإجراءات والمضي قدماً في سلوك طريق التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

حماية بالجرعتين

يأتي هذا فيما أكد الاتحاد الأوروبي، أن الحصول على جرعتين من اللقاحات سيوفر الحماية من سلالة «دلتا» سريعة الانتشار، متوقّعاً أن تشكل «دلتا» 90 % من السلالات المنتشرة بالاتحاد بحلول نهاية أغسطس.

في الأثناء، حذّرت منظمة الصحة العالمية من متحور «لامبدا» الأشد شراسة، حيث شكّل ما نسبته 70 % من الإصابات في كل من تشيلي والأرجنتين في الأسابيع الأخيرة. وينتشر المتحور في 29 دولة، وبمستويات مرتفعة في دول أمريكا الجنوبية على وجه الخصوص. وفي الأشهر الأخيرة، تم اكتشاف متغيّر لامبدا في 81 % من حالات «كوفيد 19» في بيرو، التي خضعت لاختبارات التسلسل الجيني، و31 % من الحالات المماثلة في تشيلي.