إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ 4 بسبب كورونا

المصدر: البيان

فرضت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الرابعة اليوم الاثنين حتى 22 أغسطس لاحتواء تزايد انتشار عدوى فيروس كورونا.

وسيُطلب من المطاعم والحانات في طوكيو التي تقدم المشروبات الكحولية إغلاقها مرة أخرى.

وفي أولمبياد طوكيو، المقرر انطلاقها في 23 يوليو، سيتم حظر حضور المتفرجين في العاصمة ومحافظات سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا وكذلك هوكايدو وفوكوشيما.

مددت الحكومة حالة الطوارئ لمحافظة أوكيناوا والإجراءات الصارمة لمحافظات سايتاما، تشيبا، كاناغاوا، وأوساكا، والتي كان من المقرر أن تنتهي امس الأحد حتى 22 أغسطس.

في أوكيناوا، لا يزال يُطلب من المطاعم والحانات إغلاقها.

يُحظر أيضًا تقديم الكحول أثناء فرض الإجراءات الصارمة، ولكن يُسمح لحكام المحافظات بتخفيف القيود وفقًا لتقديرهم الخاص.

تم رفع الإجراءات الصارمة عن محافظات هوكايدو، آيتشي، كيوتو، هيوغو، وفوكوؤكا في منتصف ليل أمس الأحد، بحسب موقع (اليابان بالعربي).