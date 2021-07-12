جنوب إفريقيا تبقي على إجراءات الإغلاق لمكافحة موجة ثالثة من كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أمس الأحد أن القيود المفروضة في البلاد لمكافحة فيروس كورونا والحد من الآثار المدمرة لمتحور دلتا ستظل سارية حتى نهاية الشهر.

وقال الرئيس في خطاب تلفزيوني إن الإصابات لا تزال "مرتفعة كثيرا" في أكثر الدول الافريقية تضررا.

وتفرض السلطات في جنوب إفريقيا إغلاقا على الحانات والمدارس وتمنع التجمعات السياسية والدينية، إضافة الى حظر تجول من الساعة 9 مساء حتى الساعة 4 صباحا.

ومع ذلك يمكن الآن إعادة فتح المطاعم وصالات الألعاب الرياضية وفقا لإجراءات صارمة.

وأضاف رامافوزا أن البلاد شهدت تسجيل نحو 20 ألف إصابة كمعدل يومي خلال الأسبوعين الماضيين وأكثر من 4,200 حالة وفاة.

وأكد الرئيس أن هذه الإجراءات التي اتخذت لأول مرة في 27 يونيو "كانت عاجلة وضرورية للغاية لاحتواء موجة ثالثة يغذيها متحور دلتا الجديد".

وسجلت جنوب إفريقيا 16,302 إصابة جديدة بكوفيد أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالي الى 2,195,599، بينما بلغ عدد الوفيات 64,289 بعد تسجيل 151 وفاة جديدة.

وقال رامافوزا "بحلول الأسبوع المقبل، من المرجح أن تصل حالات دخول المستشفيات اليومية في جميع أنحاء البلاد الى مستويات شهدناها خلال ذروة أول موجتين".

وتجري حملة التطعيم في البلاد بشكل بطيء حيث تلقى نحو 4,2 مليون شخص من أصل 59 مليون نسمة الجرعة الأولى.