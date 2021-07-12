متحوّرات «كورونا» تسجل اختراقات.. والعالم يستعد لردع التفشّي

المصدر: دبي - أمجد عرار

رغم التأكيدات المتطابقة بأن اللقاحات المتداولة ضد فيروس «كورونا» فعّالة ضد السلالات المتحورة، إلا أن الكثير من الدول والخبراء يحذرون أن هذه السلالات مقلقة لناحية أنها سريعة الانتشار والعدوى، وبدأت فكرة الجرعة الثالثة المعززّة تلقى رواجاً، حيث أعلنت إسرائيل أمس أنها ستبدأ تطبيق هذه العملية.

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أعلنت أمس، في البندقية أن واشنطن «قلقة جداً» من تهديد المتحوّرات لانتعاش الاقتصاد العالمي. وقالت خلال مؤتمر صحافي «نحن قلقون جداً بشأن المتحورة دلتا ومتحورات أخرى قد تظهر وتهدّد الانتعاش. نحن في ظل اقتصاد عالمي مترابط فما يحصل في أي جزء من العالم يؤثر على الدول الأخرى». ودعت «إلى العمل معاً لتسريع عملية التلقيح وتحديد هدف تطعيم 70% من سكان العالم العام المقبل».

في الاتجاه ذاته، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن ، الأمريكيين إلى الحصول على التطعيمات الخاصة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وكتب بايدن، تغريدة عبر «تويتر» قال فيها: «احصلوا على التطعيم يا رفاق. إنه مجاني وفعّال، ولم يكن يوماً بهذه السهولة أو أكثر أهمية».

جرعة ثالثة

في الأثناء، أعلن وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، أن المواطنين الذين يعانون من نقص المناعة، مؤهلون لتلقي جرعة ثالثة بداية من الآن. وقال إن إمدادات لقاح موديرنا متاحة للمرضى الذين جرى تطعيمهم بالفعل بجرعتين من اللقاح.

واستخدمت إسرائيل بشكل شبه حصري لقاح فايرز/‏‏‏بوينتيك في حملة التطعيم بالبلاد حتى الآن، لكن الإمدادات ستنفد بحلول نهاية الشهر.